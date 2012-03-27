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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:06 BJT

台湾已公布经济指标--2012/3/27

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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消费者物价指数(CPI)(y/y)2月 +0.25% +2.37% 4/5 --

外汇存底(亿美元) 2月底 3,944.26 3,903.04 4/5 --

商品出口(y/y) 2月 +10.3% -16.8% 4/9 --

商品进口(y/y) 2月 +1.3% -11.9% 4/9 --

*M2货币总计数(y/y) 2月 +4.92% +5.22% 4/25 --

重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --

外销订单(y/y) 2月 +17.6% -8.63% 4/20 --

工业生产(y/y) 2月 +8.40% -16.75% 4/23 --

季调失业率 2月 4.15% 4.19% 4/23 --

经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --

国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --

国内生产总值(GDP) 第四季 +1.89% +3.45% -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.

"*" 表新增. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 乔艳红

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

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