〔台湾货币市场〕短率微升,央行近五个月来首度调高委托代收隔夜资金利率(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 台湾央行调高委托代收隔夜资金利率至0.395%,近五个月首见

* 本周存单到期偏少

* 短率微升

记者 高洁如

路透台北3月26日电---台湾银行间短期利率周一趋升.央行在去年10月之后,首度调升了委托大型银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.395%,加以月底逼近银行调度保守,短率趋升.

央行一位不愿具名的官员说,市场隔拆利率波动实属正常,"不必扩大解读".根据路透资料显示,这是央行继去年10月28日调高隔夜代收利率之后的首度调升.当日的隔夜代收利率由0.390%调高至0.392%.

资金调度人员也表示,时序逐渐进入月底,且目前全体银行的积数仍然偏低,使银行的资金调度偏向保守,市场游资不多.

"都已经月底了,银行的(累积)积数还那么低,好诡异.有点怕怕的."一位大型银行人士称.

他们并认为,尤其是本周的存单到期金额偏少,将令银行操作更为保守.预期周四以前拆款利率仍将趋升.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.399%,同于上日;区间在0.302-0.730%,上日在0.299-0.700%.

2-7天拆款利率在0.395-0.74%,上日在0.392-0.70%.

**短票利率趋升**

短票方面,票券商指出,本周在央行存单到期金额不高之下,银行操作料趋向保守.票券商调度上较为辛苦,不论拆款利率或短票利率都有趋升.

但票券商也说,虽然短票利率看升,不过总的来说,周四前的发票量并不算大,估计短票高位可能会持稳在0.87%之前.

"拆款利率都压很短、不跨月,利率有可能会弹高一点,"一位票券商交易员说.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.86-0.87%,上日在0.84-0.85%.

央行今日共发行648.5亿台币存单,相较存单到期金额703亿,存单发行余额减少54.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共2,944.5亿台币,除今日之外,依序周二92亿、周三140亿、周四95亿、周五1,914.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负166亿台币;累计超额准备为负120亿台币,加计前期1%的超额准备为741亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率大致持稳.随着季底脚步接近,投信赎回量增加,整体市况较上周偏紧,惟场上找钱并不难,多打几通电话即能补齐缺口.

资金调度人士表示,部份寿险和银行尚有余钱供应,各家资金状况不一,有缺口者需多方调度.预料季底例行性资金需求效应逐步发酵,将令市场资金供应偏于紧俏,对此交易商不敢松懈.不过,今日成交利率仍持平于当前水准,没有大幅变动.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间(完)