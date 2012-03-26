〔美国FED〕美联储今年不应再向经济挹注更多资金--调查

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透华盛顿3月26日电---一项调查周一显示,美国企业经济师表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)的宽松货币政策已发挥作用,但不认为美联储应当向经济挹注更多资金.
全美商业经济协会(NABE)调查的经济专家中,恰逾60%认为美联储的两轮量化宽松措施是"成功的".
然而81%的受调经济师称,美联储今年不应再进行新一轮量化宽松或购债计画.
仅管多数商业经济师表示美联储应承诺在一段时间维持低利率,但只有6%认为联储应把主要联邦基金利率维持于异常低的水准直到2014年.
全美商业经济协会的最新报告调查的时间是从今年2月15日至3月6日.共查访259名企业经济师和其他在职场会用到经济学的人士.
不到半数受调者认为美联储为进一步推低长期利率而进行的卖短买长(扭转操作,twist operation)举措是成功的.该策略旨在透过卖出较短期债券、买入较长期债券,来压低利率.
多数的企业经济师赞许美联储设定2%长期通胀目标的决定.他们称,这"提升了货币政策的效果".(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。