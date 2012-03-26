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货币新闻 | 2012年 3月 27日 星期二 06:47 BJT

《美国重要政经日程》--3月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - 白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会经济政策会议发表演说

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1645 - 联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"美联储对金融危机与大衰退的反应"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说

1700 - 财政部标售两年期公债

2000 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告

--编译 张若琪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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