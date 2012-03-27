〔欧洲经济〕德国总理梅克尔赞同EFSF与ESM资金合并,扩增防火墙

路透布鲁塞尔/柏林3月26日电---德国周一第一次暗示其愿意增加应对欧元区债务危机的可用资源,这一转变或有助于保护西班牙.目前正值西班牙公债收益率走升且公共财政疑虑升高.

欧元区财长将在3月30-31日在哥本哈根举行会议,料就扩增危机防火墙的方式达成一致,将把临时性欧洲金融稳定机构(EFSF)纾困基金中部分尚未动支的资源,与5,000亿欧元的欧洲稳定机制(ESM)相结合.

在周一以前,德国没有表露出合并资源的明确意思,官员们暗示,既然金融市场较为平静,可能不需要这么做.

德国总理梅克尔则化解了部分怀疑,在她所在的基督教民主党(CDU)一次会议上表示:"我们认为ESM应该一直保持在5,000亿欧元的水准,但为了让我们有5,000亿欧元的资金可以动用,那么我们可以想像...允许这些计画...平行运作."

虽然梅克尔的转变对于欧元区是正面的讯息,但也许不足以让金融市场满意,因其所做的提议似乎未能满足动支更多资源的预期.

此外,也可能难以争取执政联盟中各党派的支持,因为这将使德国的担保总额扩增至2,900亿欧元,原先为2,110亿欧元.在德国,选民对德国担保金额一事尤其敏感.

官员们暗示,哥本哈根会议最有可能的结果是同意结合ESM与EFSF尚未动支的部分,成立一个约7,400亿欧元的基金.

一位官员表示,他预期会出现混合协定,这是欧盟决策中常见的情况.

最终欧元区需想出一个解决方案,足以说服国际货币基金组织(IMF)在4月20-22日会议上也应扩增其资源.(完)