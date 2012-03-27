〔美国经济〕PIMCO葛罗斯料美联储4月或暗示第三轮量化宽松--Twitter

路透纽约3月26日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能在4月政策会议上暗示将着手第三轮债券购买,以期提振美国迟滞的经济增长.

葛罗斯周日在社群媒体平台推特(Twitter)上发表了其对美联储政策的看法.

他3月12日也在推特上发表类似陈述,并称美联储"必须维持市场并不乐见的买债措施".

稍早的陈述是在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)3月13日会议前发表的,该次会议政策制定者温和上调美国经济前景评估.

最近的FOMC声明部分引发了美国公债自去年夏季以来的最大单周跌幅,部分分析师还认为这是债市长期熊市的开端.(完)