《台湾报摘》--经济日报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--美国联邦储备理事会(Fed)主席贝南克对就业市场的现况变得较为乐观,并重申维持宽松政策以促使失业率下降,激励美股三大指数开盘走高.
* 其他:
--台湾财政健全小组周三将召开成军后首次会议,财政部开出六项"税改议题",主动提议检讨土地及证券的资本利得课税,研议调高营业税率与检讨奢侈税存废等,交由16位委员投票表决并定调未来半年改革优先顺序.
--亚马逊(AMZN.O)预定第三季新推三款平板电脑,广达(2382.TW)、鸿海(2317.TW)分食组装订单,面板供应商除了元太(8069.TWO),还新增奇美电(3481.TW)独家供应7寸规格触控感应器.
--中钢(2002.TW)董事长邹若齐表示,下游用钢产业出现热络情形,开始正常买料,加上经济景气稳健,钢市谷底确立,情势往好的方向进展中.
--金管会与中央银行敲定台湾银行业赴大陆地区投资、授信等总曝险额度计算方式,制6月1日上路.银行现已投入大陆地区的曝险额度,约为净值的二、三成,离上限净值一倍还有1.5兆到1.7兆台币的空间.
--全球记忆体模组龙头金士顿(Kingston)将斥资38.49亿台币,买下力成(6239.TW)手中持有的9.317%瑞晶4932.TWO股权,创下模组厂首次入股入股DRAM晶片厂.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。