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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:14 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月27日

* 头版头条:

--美国联邦储备理事会(Fed)主席贝南克对就业市场的现况变得较为乐观,并重申维持宽松政策以促使失业率下降,激励美股三大指数开盘走高.

* 其他:

--台湾财政健全小组周三将召开成军后首次会议,财政部开出六项"税改议题",主动提议检讨土地及证券的资本利得课税,研议调高营业税率与检讨奢侈税存废等,交由16位委员投票表决并定调未来半年改革优先顺序.

--亚马逊(AMZN.O)预定第三季新推三款平板电脑,广达(2382.TW)、鸿海(2317.TW)分食组装订单,面板供应商除了元太(8069.TWO),还新增奇美电(3481.TW)独家供应7寸规格触控感应器.

--中钢(2002.TW)董事长邹若齐表示,下游用钢产业出现热络情形,开始正常买料,加上经济景气稳健,钢市谷底确立,情势往好的方向进展中.

--金管会与中央银行敲定台湾银行业赴大陆地区投资、授信等总曝险额度计算方式,制6月1日上路.银行现已投入大陆地区的曝险额度,约为净值的二、三成,离上限净值一倍还有1.5兆到1.7兆台币的空间.

--全球记忆体模组龙头金士顿(Kingston)将斥资38.49亿台币,买下力成(6239.TW)手中持有的9.317%瑞晶4932.TWO股权,创下模组厂首次入股入股DRAM晶片厂.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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