《台湾报摘》--工商时报3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--美国联邦储备理事会(Fed)主席贝南克周一演说时表示,超低利率有助持续降低失业率,但他也强调,如要创造足够就业机会、进一步缓和失业问题,须加快美国经济成长步伐.此番言论被市场解读为暗示不排除有第三轮量化宽松(QE3).
* 其他:
--财政部周一公告,正式对中、日、韩、印度等四国输台钢品,是否涉嫌倾销进行调查.财政部若确定对台有倾销行为,最快7月底将先对大陆等涉案国课征临时反倾销税.
--瑞士信贷亚太区首席经济分析师陶冬周一表示,美国QE3并没有退出舞台,且贝南克是历来最听美国总统话的FED主席,为了挽救美国的就业及房地产,今年5月后经济数据出现缓和时,今夏将是推出QE的时机.
--石化公会理事长陈武雄周一透露,古雷半岛石化投资案希望能在年底前完成预环评,2015年完成建厂.福建省长苏树林也表示,目前该项目已纳入规划,前期先进行可行性研究及环评,完成后可望进一步定定.
--立法院财政委员会已排定中央银行下周一报告两岸货币清算机制进度,据悉,主要是立委认为央行应尽速开放国内外汇指定银行(DBU)可办理人民币业务,也不排除要求央行就两岸货币清算协定再提具体时间表.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。