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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月27日

* 头版头条:

--美国联邦储备理事会(Fed)主席贝南克周一演说时表示,超低利率有助持续降低失业率,但他也强调,如要创造足够就业机会、进一步缓和失业问题,须加快美国经济成长步伐.此番言论被市场解读为暗示不排除有第三轮量化宽松(QE3).

* 其他:

--财政部周一公告,正式对中、日、韩、印度等四国输台钢品,是否涉嫌倾销进行调查.财政部若确定对台有倾销行为,最快7月底将先对大陆等涉案国课征临时反倾销税.

--瑞士信贷亚太区首席经济分析师陶冬周一表示,美国QE3并没有退出舞台,且贝南克是历来最听美国总统话的FED主席,为了挽救美国的就业及房地产,今年5月后经济数据出现缓和时,今夏将是推出QE的时机.

--石化公会理事长陈武雄周一透露,古雷半岛石化投资案希望能在年底前完成预环评,2015年完成建厂.福建省长苏树林也表示,目前该项目已纳入规划,前期先进行可行性研究及环评,完成后可望进一步定定.

--立法院财政委员会已排定中央银行下周一报告两岸货币清算机制进度,据悉,主要是立委认为央行应尽速开放国内外汇指定银行(DBU)可办理人民币业务,也不排除要求央行就两岸货币清算协定再提具体时间表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 乔艳红

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