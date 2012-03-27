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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:15 BJT

〔日本数据〕2月企业服务价格指数较上年同期下滑0.6%

路透东京3月27日电---日本央行周二公布,2月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下滑0.6%.

以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):

整体CSPI 2月 1月 12月 2月指数

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较上年同期 -0.6 -0.4* -0.1* 95.7

较前月 +0.1 -0.6 0.0 --

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*表修正

参看相关细节,可点选日本央行网址(here).

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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