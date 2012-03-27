《博鳌论坛焦点》吴李会登场,有望再次启动两岸经济列车全速前进

* "未来身份"于博鳌对话经济

* 经贸由易而难,渐入"窘"境

* 政治对话将待另个四年

记者 林妙容/高洁如

路透台北3月27日电---两岸经济列车三年前启动加速器后至今已陷入动弹不得的困境.周末在深具海岛风情举行的博鳌论坛,有望让这部列车再度快速飞驰.

中共今秋换届后的内定国务院总理李克强与台湾执政党第二任期的准副总统吴敦义即将在4月1日至3日在博鳌论坛上演一段两岸"未来"高层对话.这是继2008年萧万长以台湾准副总统身份与胡锦涛在博鳌会晤后,官员层级最高的一次.

当时胡锦涛承诺,继续推动两岸周末包机和大陆居民赴台旅游磋商,均在马萧上任后立刻落实.因此市场对此次吴李会晤寄予厚望

学者及分析师指出,由于政治对话难以推进,吴李会晤仍将主打经济牌,希望为近期陷入谈判僵局的经济议题解套.台湾将强推建立货币清算机制、加速两岸经济合作架构协议(ECFA)后续谈判等,静待陆方是否顺势利导送出大礼.

"合乎台湾所需的经济合作议题,会是(吴敦义)谈话诉求的一部分...就看对岸是不是积极回应."博鳌台湾代表团发言人张荣恭说.

在近来的经济议题中,备受注目的首推货币清算机制.2009年4月由海基会与海协会在"两岸金融合作协议"中写入逐步建立两岸货币清算机制,惟三年来进展不多.台湾央行总裁彭淮南在日前首度释出正面讯息指出,此事"进行顺利",暑假之前有望签订.外界认为这与中国高层近期多次提及此事有关.[ID:nST0440256]

中国总理温家宝在本月初的"两会"闭幕后举行的中外记者会上即表示,在本届政府的最后一年要加快与台湾在ECFA的后续谈判及金融合作.

巴克莱资深经济学家梁伟豪也看好博鳌可能带来的经济利多,他称两岸对话可由此进入令人兴奋的新页.

"我们认为,两岸可望(在博鳌论坛上)互相承诺加速协商开放观光业和投资限制,尤其是后者更可望加速外资投资台湾."梁伟豪说.

外资一向以两岸经贸的紧密程度做为投资台湾的风向球.元富投顾总经理刘坤锡也说,不分内外资,博鳌若能在两岸总体经济上有正面表述,台股短期在心理上将同步称庆,尽管这些消息面距离落实可能需要一段时间.

**经贸谈判难度提高**

不过盲目乐观将难敌落实两岸的政策现实面.

台湾经济研究院院长龚明鑫则认为,双方或许将藉此探询未来两岸之间合作、开放的方向,但如果要有深入具体的结果,可能就是过度期待了.

马英九自2008年当选台湾总统以来,两岸间直航加班、陆客团体/自由行、金融合作及ECFA早期收获清单等,这些双方没有太多歧见的经贸议题已签署了16项.然而诸如投资保障协定、ECFA后续谈判及货币清算协定等,在历经近三年的谈判后,仍难有具体进展,令看好两岸相互开放以扩大经济规模的外资及台商,开始心生进程受阻的疑虑.

"两岸经贸谈判由易而难,现在简单的都谈完了,已进入难的部分."台湾陆委会副主委高长说.

正是两岸经贸谈判渐入"窘"境,令在博鳌这类看似非实务工作阶层的对话显得有其必要.

张荣恭认为,李克强在中共今秋举行的十八大中,内定接任国务院总理,"未来性"充足,在其实际的职掌中,可对与台湾的经贸谈判做出决策,是吴敦义此行可尝试加快两岸经贸进程的试金石.

一旦李克强在海南岛对台释出利多,巴克莱的梁伟豪认为,两岸可望快速签订投资保护协定,并加速陆资及外资在台湾的投资.而未来两年之内,中国开放陆客赴台湾自由行的城市可望增至35个.

他预估,这个改变料令中国观光客在2014年较2011年倍增至单年涌入400万人,并令台湾的外汇收入增至80亿美元.而一直以来台湾在国际收支中的贸易服务为逆差的状况也会改变.

但元富的刘坤锡提醒消息面上的短期乐观情绪,需要时间熟成佳酿.

"(博鳌的谈话)这是解口头的馋,但要填饱肚子是要具体的东西...不过春天还没到,要期待天气回暖也不可能."他说.

**政治对话难触及**

虽然外界对两人触及经贸对话预期升高,但在政治议题上,恐怕不是博鳌两岸双边会晤,也非马英九第二任期内的主轴.

淡江战略研究所教授王崑义说,马英九两任八年期间,能谈完ECFA已当属满意,在政治谈判上,要从军事互信机制建立到签署和平协议,衡诸台湾内部的政治情势,如果又要诉诸公投,难度高到几乎做不下去,只能留待后任.

"一国两区的说法就已经吵翻天...(政治协商)这是国民党很麻烦的一个问题,几乎没办法谈下去."王崑义说.

胡锦涛与台湾执政的国民党荣誉主席吴伯雄,本月22日在北京会面.吴伯雄在会面中首度提出法理的"一国两区"概念,指两岸不是国与国关系,而是特殊关系.此举为台湾是否想推进两岸进一步的政治对话留下想像空间.[ID:nST0443826]

吴伯雄此举近期成反对党批评箭靶,但民进党在今年的总统大选中,屡次因中国路线模糊不清,被外界认为是败选主因之一.

此外,从吴敦义与李克强的身份来看,在博鳌上演政治对话大戏的机率也微乎其微.

国民党的张荣恭分析,四年前萧万长在博鳌与胡锦涛见面,胡锦涛身兼中央对台工作小组组长,带有政治意味,难免涉及政治性谈话.然而时空转移,胡锦涛将于秋天卸职,李克强升国务院总理,实际负责对外贸易政策,职权所在,与吴敦义谈及经贸议题乃具正当性,却不适合为政治对话着墨.

在先经后政的两岸交往进程表中,经济议题的繁杂仍待抽丝剥茧,一个暖风轻拂的初春博鳌,若能厘清千头万绪,已将是成果丰硕.(完)