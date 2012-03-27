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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:23 BJT

《外汇动态》美元/日圆因进口商买进而上涨,出口商在83日圆上方伺机

0155GMT---美元/日圆JPY=上涨0.1%至82.90日圆,一度升逾昨日的高位至83.04日圆,因进口商买进.最近几周进口商一直稳定买进,日本多数核反应堆停工后,进口商的石化燃料买进大增.

另一方面,出口商则伺机逢高卖出美元,在83日圆上方有一些卖单.

"美元兑日圆仍强劲,尽管兑其他货币受到美联储主席贝南克谈话的影响而走弱.这暗示美元兑日圆有很强劲的基础,"一日系银行交易商表示."但其升势相当地快速,必须要等到下次美国就业数据及可能的利差扩大,该趋势才能持续下去,"他称.

初道阻力位在一目均衡转换线83.08,支撑位则是昨日低位82.33.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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