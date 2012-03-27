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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:46 BJT

〔台湾债市〕RP利率稳于区间,银行资金供给减少令整体市场偏紧

路透台北3月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二稳于区间.季底作帐等资金需求浮现,加之银行资金供给明显减少带动下,投信端也陆续面临赎回压力,令整体市场资金相对紧俏.

不过,资金调度人士表示,尽管资金调度难度增加,却也不至于找不到钱.今日投信赎回与申购均有,各家机构资金多缺不一,而部份寿险则有余钱供应,缺钱者需花点时间才能弥平缺口,目前附买回成交利率没有太大变化.

"市场稍微有点紧张,但没像以前(季底)风声鹤唳的感觉,"一位券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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