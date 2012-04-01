〔背景资料〕2012年来中国高层对台湾重要谈话一览

(此文可搭配浏览"〔博鳌论坛〕吴、李会针对投保协议和货币清算有共识[ID:nST0447634])

路透4月1日电---中国国务院副总理李克强周日会见将在5月间上任的台湾副总统当选人吴敦义.根据与会企业家转述,吴敦义在长达一小时左右的会面时,提出两岸应尽速完成投保协议的签订及签订两岸货币清算协议,也获得李克强的正面回应.

除了两岸同属"一个中国"等具政治意涵的谈话外,今年以来,上至中共中央总书记胡锦涛,下至国台办主任王毅,均不约而同地提及,要深化两岸经济、产业面的合作,包括两岸经济协议(ECFA)的后续商谈、签署投资保障与促进协议、建立两岸货币清算机制、双边银行互相参股、扩大赴台自由行试点城市等等,以下为相关谈话重点:

**4/1,国务院副总理李克强会见台湾准副总统吴敦义**

李克强称,两岸经济同属中华民族,两岸同胞也同属中华民族.现在全球面临新的变革起点,不只是世界经济、亚洲经济与两岸机遇,既有挑战也有很多机会,若能携手合作可使发展机遇扩大,也让两岸合作走向新的起点.

**3/22,中央总书记胡锦涛会见国民党荣誉主席吴伯雄**

胡锦涛强调,要继续稳步推进两岸经济文化等领域的交流合作.双方应该积极促进经济合作框架协定各项后续商谈取得新成果,推动两岸产业合作取得实质进展,积极扩大金融领域互利合作.同时,双方还应该积极考虑在文化教育领域商签相关协定,以推动两岸文教交流机制化和向更高水平迈进.希望通过双方共同努力,使两岸同胞在经济合作中增加共同利益,在文化交流中增强精神纽带,在直接往来中增进彼此感情,真正像一家人一样,携手推动两岸关系和平发展.

目前两岸关系出现历史的新机遇,应该好好把握,继续向前,行稳致远,把和平发展的根基扎得更牢固.希望两岸增进互信,累积善意,深化合作,扩大交流,在"和平稳定、经贸共荣、文教交融"的理念下落实良性互动.

**3/15,国台办主任王毅,第10届两岸关系研讨会**

经贸合作是大陆要优先推动的领域,当前的重点是要推进两岸经济协议(ECFA)的后续商谈.只要双方相向而行,善意互动,两岸投资保障与促进协议完全有可能在上半年签署.至于货物贸易,因涉及更多各自实际利益的调整,是ECFA后续商谈中难度较大的领域.大陆重视并照顾台湾中小企业、弱势产业以及基层民众的愿望和诉求,力争推动商谈取得实质进展.

要加快推进两岸金融领域的合作,包括尽快商谈建立两岸货币清算机制.大陆愿积极支持和鼓励两岸双向投资,也期待陆企赴台投资进一步放宽限制、扩大领域,提供必要环境和公平条件.

大陆愿与台湾共同考虑进一步简化两岸人民往来的手续,大陆也将继续鼓励赴台旅游,扩大赴台自由行的试点城市.两岸应积极考虑适时商签相关协定,以推动两岸文化教育领域的交流合作更加机制化.

**3/14,国务院总理温家宝,全国人大会闭幕中外记者会**

两岸的金融合作将有进一步的发展,包括银行结算体系的合作,而且要鼓励两岸双边银行互相参股,为支持两岸经贸合作发挥金融的作用.在促进两岸关系和平发展,特别是在加强经贸关系方面再做一点甚么实事,我首先考虑的是,要加快两岸经济合作协议(ECFA)的后续谈判.在加强两岸经贸交往当中,要特别照顾台湾中小企业、特色产业,以及基层群众的利益,尤其是台湾中南部群众的利益.

**2/29-3/1,政协主席贾庆林,对台工作会议**

当前最重要的是促进ECFA后续商谈,取得新成果.同时要发挥两岸经济合作委员会的功能,促进两岸产业合作有实质性进展.金融合作有新突破,陆资来台开创新局面,提升两岸经贸合作水准.

要务实推进两岸协商,全面深化经济合作,促进两岸经济合作框架协议后续商谈取得新进展,并且继续为今后破解两岸政治难题创造条件.要大力促进各领域交流,继续加强文化教育交流,积极扩大两岸人民往来,努力为两岸同胞谋福祉.(完)