《热点透视》政治献金丑闻令英国政府撙节威信元气大伤

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes 编译 戴素萍

路透伦敦3月26日电---英国政府的撙节政治突然崎岖难行.政府力推痛苦节支计画的道德威信,已受到糟糕呈现的预算案所打击,如今又有政治献金丑闻来个落井下石.

很难去说英国保守党为主的执政联盟提出的经济政策有错.公债收益率虽在走扬,市场对英国公债的相对需求仍强.上周公布的预算案都只是小修小补,沿用了现行的减赤准则.比起2010年政府上任时许多人所预期的,这次公共部门对削减的反对态度已经没那么强硬了.

然尽管经济政策仅有小幅变动,执政联盟却突然遭遇麻烦.退休人士的特别免税额予以冻结,不出所料地遭到攻诘,指责其为对最弱势的族群加税,而非预算案中所陈述的税务简化.这再加上分阶段降低最高收入族群的最高税率,令英国财政大臣奥斯本声称的"我们同舟共济"这席话的可信度大打折扣.

如今那些指控其政党和有钱人勾结的人士找到了确凿证据--一份报纸揭露保守党司库夸口只要有巨额捐献,便可和高层人士接触,实际上就是取得设定政策议程的机会.

目前还不清楚这宗资金丑闻会有多大的杀伤力.英国首相卡梅伦(David Cameron)的执政联盟伙伴--自由民主党,虽然乐见卡梅伦的不安,但一旦政府垮台,也没有什么好处.反对党工党则会趁势追击,但其在政党资金方面的威信则因工会对其财务的影响力及前首相布莱尔的"金钱换爵位"丑闻所伤.

但投资人不应该忽视其发展.鉴于英国债务的规模,政府禁不起让任务变得更加困难.目前其债务相当于国内生产总值(GDP)的63%,今年的预估赤字则相当于GDP的8%.政府当局似乎已说服民众,除了积极削减的议程外别无其他选项.这在经济方面可能是千真万确的.但上周的事件提醒了大家,唯有政治也正确无误,经济才能搞好.(完)