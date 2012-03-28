〔台湾货币市场〕3月28日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北3月28日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期140亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期9,633.1亿台币:
03/29 95.00亿
03/30 1,914.50亿
03/31 1,594.00亿
04/01 3,373.90亿
04/02 2,582.70亿
04/03 73.00亿
--公债本金到期及付息14亿台币:
03/31 95甲3期6息 14.0000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。