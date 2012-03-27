〔路透基点〕台湾京元电子38亿台币五年期联贷案敲定--RLPC

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾京元电子股份有限公司38亿台币五年期定期贷款案已敲定,此前该公司将融资规模从30亿台币扩至38亿台币.
八家委托主办银行和额度分配行各承贷4.50亿台币,分别是台北富邦银行(代理行)、华南金控(文件准备行)、台湾企银(担保品控管行)、永丰银行、玉山银行、第一商业银行、土地银行和兆丰国际商业银行.
承贷2亿台币的彰化银行加盟担任协办行,获先付费用5个基点.
签约预计在4月初举行.
该贷款分为等额的两个部分.A部分贷款以土地、工厂和设备为抵押,贷款利率为较次级市场商业票据利率加码65个基点.而无担保的B部分贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点.税前利率最低为1.5%.贷款A部分用于营运资金,B部分则作为再融资.
若贷款动用额度不到70%,借款人需支付承诺费15基点.
该贷款按六次半年期等额分期摊还,平均年限为3.75年.贷款附带有两年半宽限期.
财务约束条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率115%,最低利息覆盖率为三倍.
2010年1月时,京元电子完成130亿台币五年期定期贷款案,此部分最高综合收益为105.8个基点,先付费用为3个基点.贷款利率为较90天、120天或180天次级市场商业票据利率加码105个基点.第一年的税前利率最低为1.75%.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。