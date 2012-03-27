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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:16 BJT

〔路透基点〕台湾京元电子38亿台币五年期联贷案敲定--RLPC

路透香港3月27日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾京元电子股份有限公司38亿台币五年期定期贷款案已敲定,此前该公司将融资规模从30亿台币扩至38亿台币.

八家委托主办银行和额度分配行各承贷4.50亿台币,分别是台北富邦银行(代理行)、华南金控(文件准备行)、台湾企银(担保品控管行)、永丰银行、玉山银行、第一商业银行、土地银行和兆丰国际商业银行.

承贷2亿台币的彰化银行加盟担任协办行,获先付费用5个基点.

签约预计在4月初举行.

该贷款分为等额的两个部分.A部分贷款以土地、工厂和设备为抵押,贷款利率为较次级市场商业票据利率加码65个基点.而无担保的B部分贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点.税前利率最低为1.5%.贷款A部分用于营运资金,B部分则作为再融资.

若贷款动用额度不到70%,借款人需支付承诺费15基点.

该贷款按六次半年期等额分期摊还,平均年限为3.75年.贷款附带有两年半宽限期.

财务约束条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率115%,最低利息覆盖率为三倍.

2010年1月时,京元电子完成130亿台币五年期定期贷款案,此部分最高综合收益为105.8个基点,先付费用为3个基点.贷款利率为较90天、120天或180天次级市场商业票据利率加码105个基点.第一年的税前利率最低为1.75%.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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