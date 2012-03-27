〔表格〕台股外资及陆资买超69.23亿台币,转卖为买

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北3月27日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超69.23亿台币,转卖为买,上交易日修正后为卖超141.04亿.
三大法人今日合计买超66.84亿台币,上交易日修正后为卖超143.94亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/27 +69.23 -4.18 +1.79 +66.84
3/26 -141.04r -5.16r +2.26r -143.94r
3/23 +33.43 +4.18 -1.05r +36.57r
3/22 +64.86 +4.48 -0.28r +69.07r
3/21 +8.94r -12.35r +3.93r +0.52r
3/20 -14.71 -12.48 -5.81r -32.99r
3/19 -10.67 -15.36 -4.67r -30.70r
3/16 -2.93 -3.78 +2.99r -3.71r
3/15 +27.39 -0.33 -0.15r +26.91r
3/14 +152.01 +18.47 +11.05r +181.53r
3/13 +114.85 +7.18 -8.16r +113.87r
3/12 -2.14r -8.15r -2.04r -12.33r
3/9 +24.46 -3.89 +2.73r +23.30r
3/8 +11.76 -4.87r +3.15r +10.04r
3/7 -30.31r -5.46r -7.14 -42.92r
3/6 -13.22 -3.41 -26.28r -42.91r
3/5 -44.39r -22.29 -11.60r -78.27r
3/3 -18.05 +2.93 -4.71r -19.84r
3/2 +17.91 -1.18 -1.32r +15.42r
3/1 +41.11 +11.49 +3.92r +56.52r
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本月累计 +288.51 -54.14 -41.37 +193.00
月份 外资 自营商 投信 合计
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
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