〔台湾债市〕101/1R开市冷清,鸡肋行情令多空意兴阑珊

路透台北3月27日电---台湾债市周二持续低量整理格局.尽管五年增额券101/1R开始发行前交易,但多空对后市缺乏明确看法,令殖利率仅能在极为狭窄的区间内震荡,整体交易气氛相当冷清.

交易商认为,虽然第二季令债市偏空的题材不少,包括公司债发行筹码大增、没有公债到期还本以及5月的缴税因素等,但在市场资金仍多、金融机构养券需求不减下,殖利率要出现大弹或大跌的机率都有限.发行前交易期间的冷清惨况,可能还要继续.

"真的冷到不行,你说10年券101/5因筹码集中度高,没有交易就算了,连101/1R也没动,就令人讶异了."一大型银行交易员称.

今日除债市交易量明显萎缩外,台股的成交值也创下农历春节后的新低量.加权指数.TWII上涨61.84点,收报8,029.46,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW初步统计为816.78亿台币,上日为890.94亿.

美国公债价格周一表现不一,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克称经济需要更快速成长以进一步拉低失业率,使投资人冀望美联储未来将买入更多公债.纽约尾盘,指标10年期公债US10YT=TWEB价格跌1/32,收益率从周五尾盘的2.24%升至2.25%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO -- 0.9960 0.9936-1.0000 44.0

10 101/5A01105=TWO -0.45 1.2745 1.2740-1.2790 35.0

相较于盘面交投冷冷清清,交易商指出,公司债标售以及公债冷券的交易却相对热络,这也显示出在利率处于低档不动时,养券是主流趋势.

"刚刚台塑(1301.TW)五年公司债标在1.26%,只比台电高3个基点,这结果很好啊."一银行交易员说.

他认为,虽然3月中下旬企业财报出炉后,公司债发行将如雨后春笋般涌出,但似乎还是没能满足市场的胃纳.

不过另一证券商交易员则指出,公司债筹码的供应潮才刚开始,尤其下月3日还有中油要标售180亿台币的无担债,当周又有20年增额券101/2R要开始发行前交易.

"也许到时候气氛将会转空."他说.

台塑集团旗下台塑标售的101/1期五年无担保公司债,宣布以1.26%定价,落于市场预期1.25-1.30%的低端.[ID:nST0444938]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2745

5 101/1 A01101=TWO 0.9910

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)