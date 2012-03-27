〔两岸金融〕台湾央行提货币清算新模式,但仍待双方协商(更新版)

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* 创新模式考验大陆思维

* 台湾央行提"最佳方案"

* 离岸人民币清算行有望再添一家

* 首家境外台币清算行或将出现

记者 林妙容

路透台北3月27日电---台湾央行拟提出全新模式的两岸货币清算机制.若为中国央行所接受,将是继香港人民币清算行--中银香港(2388.HK)后,再添一家离岸人民币清算行.境外首家台币清算行也将在中国出现.

两位消息人士周二透露,台湾央行对大陆提出两岸货币清算机制的初步规画中,希望两岸各指定一家银行为货币清算行,并由大陆银行的台湾本地分行为人民币清算行,一家本地银行的大陆分行为台币清算行.[ID:nST0445062]

尽管九年来中银香港为人行指定唯一一家离岸人民币清算行,但花旗集团首席经济学家郑贞茂认为,由于两岸关系特殊,为推广人民币在台湾使用及贸易结算,大陆采取新的做法,未必不会接受台湾央行所提的方案.

"由谁来清算是很小的议题,没有很大顾虑...重点是它(大陆央行)要推广人民币的使用."郑贞茂说.

而针对清算行名单,消息人士指需经两岸协商才能确定,不过台湾央行确实有口袋名单.一般预料,人民币清算业务将由中国银行(3988.HK)(601988.SS)的台北分行负责;而台币清算行或将由台湾银行、兆丰银行等政策性银行的大陆分行承担.

台湾银行及兆丰银行的大陆分行,以及中国银行台北分行,皆有望于今年上半年成立.

**台湾央行推"最佳方案"**

一名消息人士解释,对台湾而言,双向互惠的货币清算机制才是"最佳方案",但是中国央行对于台币与人民币于大陆及台湾的流通及使用看法并不清楚.因此这项方案能否"全盘"为对岸接受,或需要再做调整,也需视协商的进度及内容而定.

台湾银行业已多次力促台湾央行加速签定两岸货币清算协定,或在建立清算机制前,先行开放外汇指定银行(DBU)承作人民币业务.但台湾行政院日前已发出新闻稿确立,将待两岸货币清算机制建立后,才开放DBU承作人民币业务.

目前台湾与大陆之间仅有人民币/台币的现钞清算的过渡性安排.陆方指定中银香港为台湾人民币现钞业务清算行,而台湾央行指定台湾银行及兆丰银行透过香港分行,与中银香港办理人民币现钞供应与回流业务.

中银香港于2003年获人行委任为香港人民币业务清算行,为参与个人人民币业务的香港持牌银行提供存款、兑换、汇款和人民币银行卡的清算服务.而该行也是目前人行授权的唯一一家人民币清算行.

台湾央行总裁彭淮南在日前首度释出关于建立两岸货币清算机制的正面讯息,他称此事"进行顺利",希望暑假之前可以签订.[ID:nST0440256]

一旦两岸货币清算机制建立,台湾本地DBU将可开展人民币业务,而两岸之间的贸易结算,也可望直接以人民币或新台币计价,节省汇兑成本及避开汇兑风险.(完)

(台北记者高洁如对本文亦有贡献)