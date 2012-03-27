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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 15:52 BJT

修正:〔标题新闻〕苏格兰皇家银行股价大涨,有报导称英国洽商将所持"部分"股份售予阿布札比投资者

(更正:澄清英国洽商将所持苏格兰皇家银行股份"部分"售予阿布扎比投资者)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA5308]

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