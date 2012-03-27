〔路透专访〕台湾富邦金欲藉由并购冲市占率,建议陆银参股上限最少15%(更新版)

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* 并购本地银行是短期成长目标,盼市占率冲10%

* 大陆银行来台参股上限最少15%以上

* 有兴趣并购公股银行

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北3月27日电---并购本地银行,将是台湾主要金控---富邦金(2881.TW)的短期重要成长策略.该金控总经理龚天行周二表示,旗下的台北富邦银行将藉由并购,将市占率由1月底的4.62%提高至10%,不过没有明确的时间表.

龚天行在接受路透专访时并称,未来富邦金海外的成长重心将放在大中华和越南,并将结合大陆银行一同开发中国及国外市场.他认为,大陆银行若来台参股本地金融业,上限最少要15%以上.目前台湾法令限制陆资来台参股上限则为5%.

"陆银参股有不同层次...重点不是买多少股票,而是战略合作."他说.

展望今年大陆布局,他指出,去年申请富邦紫金人寿案还待中国保监会审批,盼今年正式开业,台北富邦银行苏州代表处今年底将符合申请升格分行资格,望能尽快申请分行,另外在证券方面,望在中国大陆海西地区能有所突破,新设证券公司.

他还表示,相当担忧台湾金融业在大陆的发展落后其他同业.由于台湾金融业去大陆发展已经落后国际同业多年,他也期盼大陆给台湾超过WTO(世界贸易组织)的待遇,以赶上国际同业领先的优势,希望跟国际同业拉平立足点.

至于台湾政府积极推动金融整并,龚天行分析说,公股银行相互合并对市场秩序是有帮助,但对提升台湾竞争力是不太有效的.而公股银行合并民营银行会有一定难度,"民营银行合并公股银行也是可行,但建议台湾政府要求独立董事过半."

对于并购台湾公股银行,龚天行表态说,"有兴趣."

行政院长陈冲日前称,金融整并是不能规避的问题,公股金融机构可以主动来推动整并,他会请财政部评估哪些公股金融机构整并后综效会更强.[ID:nST0433538]

富邦金今日收高0.89%报34.0台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.78%.(完)

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