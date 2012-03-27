〔台湾汇市〕台币兑美元收升3.8分,受贝南克谈话提振但交投清淡

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北3月27日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值3.8分,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称将维持宽松货币政策,以刺激经济增长并降低失业率,鼓舞亚洲股汇市接连反弹;不过,场上谨慎气氛弥漫,台北汇市交投清淡.
交易商指出,受国际美元走势疲弱影响,台币盘初走扬,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点亦转为折价,惟外资汇入汇出均见,出口商对此前价格不感兴趣于场边驻足观望,加之台股于高档反覆震荡,市场缺乏指引方向,台币交易量缩且再度陷入区间整理.
"29.60元没正式突破,台币又回到29.5-29.6元range(区间整理)."一位本地银行交易人士称.
汇银人士表示,尽管贝南克谈话提振亚币交易人气,但中国经济增长放缓的忧虑未散,市场多空方向不明,预估短线台币将于29.50-29.60元间先行震荡整理.
台湾股市周二收盘上涨0.78%,至8,029.46点;外资及陆资在台股买超69.23亿台币,转卖为买,上交易日修正后为卖超141.04亿.[ID:nST0445076]
另外,印度卢比INR=IN和韩元KRW=周二领涨亚洲新兴货币,受美国有望实施更多刺激政策提振,不过季度末前企业对于美元的需求限制涨幅.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.584 29.622 29.460-29.625 29.625 5.18 7.83
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.566 29.618 29.558-29.595 29.595 2.28 3.56
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.010/0.030
美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.110/-0.090
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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
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