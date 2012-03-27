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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 17:09 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收升3.8分,受贝南克谈话提振但交投清淡

路透台北3月27日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值3.8分,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称将维持宽松货币政策,以刺激经济增长并降低失业率,鼓舞亚洲股汇市接连反弹;不过,场上谨慎气氛弥漫,台北汇市交投清淡.

交易商指出,受国际美元走势疲弱影响,台币盘初走扬,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点亦转为折价,惟外资汇入汇出均见,出口商对此前价格不感兴趣于场边驻足观望,加之台股于高档反覆震荡,市场缺乏指引方向,台币交易量缩且再度陷入区间整理.

"29.60元没正式突破,台币又回到29.5-29.6元range(区间整理)."一位本地银行交易人士称.

汇银人士表示,尽管贝南克谈话提振亚币交易人气,但中国经济增长放缓的忧虑未散,市场多空方向不明,预估短线台币将于29.50-29.60元间先行震荡整理.

台湾股市周二收盘上涨0.78%,至8,029.46点;外资及陆资在台股买超69.23亿台币,转卖为买,上交易日修正后为卖超141.04亿.[ID:nST0445076]

另外,印度卢比INR=IN和韩元KRW=周二领涨亚洲新兴货币,受美国有望实施更多刺激政策提振,不过季度末前企业对于美元的需求限制涨幅.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.584 29.622 29.460-29.625 29.625 5.18 7.83

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.566 29.618 29.558-29.595 29.595 2.28 3.56

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.010/0.030

美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.110/-0.090

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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