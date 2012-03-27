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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:34 BJT

〔国际金融〕阿布扎比王室正洽谈收购苏格兰皇家银行股权事宜--消息

路透阿布扎比3月27日电---接近王室的一名消息人士周二透露,阿布扎比与英国政府就购买后者持有苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)股份一事,目前正处于与阿布扎比王室洽谈的阶段.

该消息人士指出,要谈这项协议会否达成,尚言之过早.

三名其他消息人士表示,目前正在最高层级进行会谈当中,尚未涉及阿布扎比的主权财富基金.

"阿布扎比一直在与RBS在内的各方就投资事宜进行洽谈.要谈这项协议会否落实,尚言之过早,"上述接近王室的消息人士指出."我们还需等等看."

阿布扎比政府一名官员拒绝对此置评.英国广播公司(BBC)报导是于周一率先报导这项消息[ID:nSB1455838].(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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