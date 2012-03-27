〔国际金融〕阿布扎比王室正洽谈收购苏格兰皇家银行股权事宜--消息

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透阿布扎比3月27日电---接近王室的一名消息人士周二透露,阿布扎比与英国政府就购买后者持有苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)股份一事,目前正处于与阿布扎比王室洽谈的阶段.
该消息人士指出,要谈这项协议会否达成,尚言之过早.
三名其他消息人士表示,目前正在最高层级进行会谈当中,尚未涉及阿布扎比的主权财富基金.
"阿布扎比一直在与RBS在内的各方就投资事宜进行洽谈.要谈这项协议会否落实,尚言之过早,"上述接近王室的消息人士指出."我们还需等等看."
阿布扎比政府一名官员拒绝对此置评.英国广播公司(BBC)报导是于周一率先报导这项消息[ID:nSB1455838].(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。