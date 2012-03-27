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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 17:12 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超1.5亿台币

路透台北3月27日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.00 8.00 +2.00

票券业 0.50 1.00 -0.50

证券业 4.00 5.50 -1.50 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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