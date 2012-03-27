版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 17:53 BJT

〔标题新闻〕意大利总理称已会晤西班牙首相,以消弭外界认为两人对西国政策意见分歧的观感

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8ER436]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐