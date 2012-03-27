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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--3月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 欧盟-日本-美国就稀土议题召开会议

0100 - 农林水产省将决定4月起年度的食用小麦进口量

0130 - 日本央行审议委员宫尾龙藏将在千叶县对地方商界领袖发表谈话,0500GMT召开记者会

0200 - 意大利总理蒙堤在东京发表30分钟的演说,主题为"意大利经济、欧盟面面观、以及其对全球经济的影响",此为他访问日本四日行程的一部分

0300 - 一周原油数据 (完)

--编译 张明钧;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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