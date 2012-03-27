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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 07:23 BJT

〔国际油市〕美国称正与产油国合作确保扩大产量,以缓解供应紧张

路透华盛顿3月27日电---美国财政部长盖特纳周二表示,美国正与沙特(沙乌地)阿拉伯和其他主要产油国合作,确保扩大产量,以助缓和因西方制裁伊朗而导致的供应中断和紧张状况.

"我们所能采取的最适当行动就是和主要产油国合作,确保其供应扩大,不只能满足因经济增长而增加的需求,还能抵销任何供应中断效应."盖特纳告诉一国会小组.

沙特稍早宣布将满足任何因伊朗石油供应减少而造成的供应缺口.盖特纳称此举对市场带来几分舒缓.

中国和其他11个国家在6月底的最后期限前若不遵从美国最新一波制裁,其银行业者可能遭到处罚.中国是伊朗原油的主要购买国.

盖特纳表示,奥巴马政府正和中国、俄罗斯、印度和土耳其等多国密切合作,加强对伊朗的制裁.西方指控伊朗发展核武.

"他们也有一样的基本认知,承认其利益可能因伊朗(取得核武)而受到影响."盖特纳在美国众议院一附属委员会听证时称.

　"我们已见一些进展,预计还会看到更多...根据我们的会谈,我认为他们将继续与我们合作."他说.(完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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