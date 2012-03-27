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市场报道 | 2012年 3月 28日 星期三 07:51 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月28日-4月4日****

路透3月28日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------3月26日当周-------------------------------

3月28日(三)

1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 -- 681.9

再融资指数 -- 3,603.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +3.0% -3.7%

扣除运输的耐久财订单 +1.7% -3.0%

扣除国防的耐久财订单 +1.8% -4.3%

扣除飞机的非国防资本财订单 +2.0% -3.9%

3月29日(四)

1230 美国企业获利 第四季 +2.6% +2.7%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 2月 -- +1.0%

(较前月) +0.4% +0.3%

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +3.0% +3.0%

GDP隐性平减指数 +0.9% +0.9%

最终销售 +1.1% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月24日当周 35.0 34.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5

续请失业金人数(万人) 3月17日当周 335 335.2

2000 加拿大预算(亿加元) 1月 -- 赤字3.5

3月30日(五)

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.1% +0.4%

1230 美国个人所得 2月 +0.4% +0.3%

个人支出 +0.6% +0.2%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +1.9%

实质个人支出 -- 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 63.0 64.0

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月 74.7 74.3

现况指数 84.5 84.2

预期指数 68.0 68

1430 美国ECRI一周领先指标 3月23日当周 -- 125.7

--------------------------------4月2日当周-----------------------------------

4月2日(一)

1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.8

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 53.5 52.4

物价分项指数 63.0 61.5

1400 美国建筑支出 2月 +0.7% -0.1%

4月3日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月31日当周 -- -0.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月31日当周 -- +3.8%

1400 美国工厂订单 2月 +1.2% -1.0%

1400 美国耐久财(耐用品)订单 2月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单 -- --

扣除国防的耐久财订单 -- --

扣除飞机的非国防资本财订单 -- --

1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月13日会议记录

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 3月 1,480 1,503

4月4日(三)

1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 -- --

再融资指数 -- --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加23 增加21.6

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 57.8 57.3

企业活动指数 60.0 62.6 (完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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