〔台股业绩〕鸿海第四季净利350.3亿台币高于预期,2011全年成长5.8%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北3月28日电---全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)公布,2011年第四季净利350.3亿台币,高于市场预估的266.9亿台币;2011年全年则是较上年同期成长5.8%.
鸿海周二稍晚公布第四季净利较上季的191.8亿大幅成长82.6%,较上年同期的214.3亿则是成长63.5%.累计鸿海2011年全年净利815.9亿台币,较2010年的771.54亿成长5.8%.
据汤森路透I/B/E/S,九位分析师平均预估鸿海第四季净利266.9亿台币;24位分析师平均预期鸿海2011年全年净利711.2亿台币.
鸿海为苹果(AAPL.O)最重要代工伙伴.其股价周二收升1.89%,报108台币;该股今年迄今大涨30%,优于大盘.TWII的上涨14%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/张喜良
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