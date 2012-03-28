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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:07 BJT

〔台股业绩〕鸿海第四季净利350.3亿台币高于预期,2011全年成长5.8%

路透台北3月28日电---全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)公布,2011年第四季净利350.3亿台币,高于市场预估的266.9亿台币;2011年全年则是较上年同期成长5.8%.

鸿海周二稍晚公布第四季净利较上季的191.8亿大幅成长82.6%,较上年同期的214.3亿则是成长63.5%.累计鸿海2011年全年净利815.9亿台币,较2010年的771.54亿成长5.8%.

据汤森路透I/B/E/S,九位分析师平均预估鸿海第四季净利266.9亿台币;24位分析师平均预期鸿海2011年全年净利711.2亿台币.

鸿海为苹果(AAPL.O)最重要代工伙伴.其股价周二收升1.89%,报108台币;该股今年迄今大涨30%,优于大盘.TWII的上涨14%.(完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)

参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴/张喜良

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