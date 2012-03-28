《台湾报摘》--经济日报3月28日

* 头版头条:

--台湾鸿海(2317.TW)集团周二宣布与日本液晶显示器(LED)制造龙头夏普(6753.T)结盟,鸿海集团出资669.05亿日圆(约238亿台币),取得夏普10.95%股权,成为夏普最大单一股东;鸿海集团董事长郭台铭也以个人名入股夏普十代面板厂.总计这次合作案金额高达1,329亿日圆(约473亿台币).

* 其他:

--经建会发布2月景气概况,尽管景气灯号连续第四次亮蓝灯,但综合判断分数出现回升到15分,是一年三个月来首度回升,形成落底现象.经建会经济研究处处长洪瑞彬说,"景气可能在第一季落底".

--财政健全小组周三将召开首次委员会议,将确定未来财政及税制改革的迫切性议题,据悉,由于16位委员共识度高,检讨资本利得免税的合宜性,被纳入第一波税制改革优先项目的积率极大.

--国泰金控(2882.TW)旗下的国泰人寿股市获利了得.据了解,在国寿所持海外股票中,苹果(AAPL.O)为第一大持股,每股买进成本仅400美元,股价现已站上600美元.国寿股票部位今年前两月未实现获利高达300多亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.