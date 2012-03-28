《全球主要国家债券发行预告》--3月28日-4月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透3月28日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/28 意大利 2012年9月28日到期的182天期六个月BOT债券
3/28 1700 美国 五年期公债
3/29 意大利 中长期债券
3/29 1700 美国 七年期公债
3/29 0130 日本 两年期公债
3/30 英国 国库券
4/2 1530 美国 13及26周期国库券
4/2 法国 BTF债券
4/2 德国 40亿欧元 2012年10月10日到期的六个月期Bubill债券
4/3 1530 美国 52周及四周期国库券
4/3 英国 2022年到期公债,票息为4.00%
4/4 西班牙 政府公债
4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚
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