〔路透调查〕美国上周原油库存料增加260万桶,因进口量上升

路透3月27日电---周二出炉的路透调查显示,美国上周商业原油库存料增加,因进口量上升.

10位受访分析师平均预估,3月23日止当周美国原油库存料增加260万桶.其中九名分析师预估库存增加,一名分析师预估持平.

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,最近一周美国国内原油库存增加360万桶.汽油库存增加130万桶,馏分油库存减少140万桶.[ID:nSB1457910]

美国能源资料协会(EIA)的数据则将于周三1530GMT公布.

"原油供应料显现大幅升高,因预期进口进一步复苏,回到日进口量870万-900万桶的范围."Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch表示.

"我们预期库欣的库存增加约40万-50万桶,至3,900万桶左右."Ritterbusch并称.

API周二公布的数据称,3月23日止当周美国原油期货合约交割地--库欣的库存增加100万桶.

根据API,炼厂产能利用率上升1.9个百分点至84.2%.分析师预估为较上周持平.

路透调查还显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存预计减少10万桶.

分析师并预估汽油库存减少130万桶.其中九名分析师预估减少,一名预估微幅增加.

根据行业分析机构Lundberg,过去两周美国每加仑汽油价格升11.49美分,炼厂和汽油零售商利润率上升.该机构3月23日对约2,500个汽油零售站的调查显示,普通汽油每加仑均价升至3.9297美元.(完)