《台湾报摘》--工商时报3月28日

* 头版头条:

--日本电子大厂夏普(Sharp)(6753.T)和鸿海(2317.TW)集团建立价值669亿日圆的合资计划,由鸿海集团认购夏普1.21亿新股,鸿海因此超越日本生命,成为夏普最大股东.这也是台湾企业迄今对日本企业的最大手笔投资.

* 其他:

--浙江省副省长、温州市委书记陈德荣表示,台湾的金融业比较发达,而温州有海西区对台先行先试、以及即将通过的金融综改区两大政策支持,温州对台湾金融业界非常期待,也欢迎台湾业者向温州"提出要求".

--元大金(2885.TW)将再启动新一波资本与组织架构规划.元大、宝来证券4月1日二合一,对此,元大金将对旗下证券、投信、期货子公司再进行资本及组织的新规划,元大金内部已规划两家券商二合一后的证券减资案,规模将上看200亿台币.

--台湾汽车市场连续三年高速复苏的荣景,今年恐将暂划休止符.一向被视为挺马做多的裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰松口下修今年台湾车市预估值,从40万辆调降至38万辆,为总统大选后首见.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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