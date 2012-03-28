《台湾报摘》--工商时报3月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 头版头条:
--日本电子大厂夏普(Sharp)(6753.T)和鸿海(2317.TW)集团建立价值669亿日圆的合资计划,由鸿海集团认购夏普1.21亿新股,鸿海因此超越日本生命,成为夏普最大股东.这也是台湾企业迄今对日本企业的最大手笔投资.
* 其他:
--浙江省副省长、温州市委书记陈德荣表示,台湾的金融业比较发达,而温州有海西区对台先行先试、以及即将通过的金融综改区两大政策支持,温州对台湾金融业界非常期待,也欢迎台湾业者向温州"提出要求".
--元大金(2885.TW)将再启动新一波资本与组织架构规划.元大、宝来证券4月1日二合一,对此,元大金将对旗下证券、投信、期货子公司再进行资本及组织的新规划,元大金内部已规划两家券商二合一后的证券减资案,规模将上看200亿台币.
--台湾汽车市场连续三年高速复苏的荣景,今年恐将暂划休止符.一向被视为挺马做多的裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰松口下修今年台湾车市预估值,从40万辆调降至38万辆,为总统大选后首见.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。