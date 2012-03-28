《台湾重要政经日程》--3月28日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 3/28(三) --09:00 立法院经济委员会邀经济部长等报告并备询 --10:30 宝华综合经济研究院发布第一季经济预测更新记者会 --14:00 总统马英九出席2011年花旗联合劝募活动 --15:00 "财政健全小组"第一次会议 ==================近期重要政经消息====================== 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 4/5(四) --16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%. --16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元. 4/9(一) --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%. 4/10(二) --12:30 央行标售五年期101/1R增额发行公债,金额400亿台币,13日交割. 4/19(四) --12:30 央行标售91天期"财101-1期"国库券,金额300亿台币,20日交割. 4/23(一) --16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%. --16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%. 4/24(二) --12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 4/25(三) --16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%. 4/30(一) --12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割. --12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割. --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 6/21(四) --12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割. 6/22(五) --12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 乔艳红