〔台湾热股〕鸿海大涨触及22个月高点,入股夏普亦激励奇美电涨停

路透台北3月28日电---在宣布入股日本液晶面大厂夏普(6753.T)后,全球电子代工大厂鸿海(2317.TW)周三盘初一度触及涨停7%,来到22个月高点;而鸿海在台湾投资的面板大厂奇美电子(3481.TW)亦此策略结盟所激励,触及涨停.

日本最大面板厂夏普与鸿海周二共同宣布结盟液晶显示器(LCD)生产业务,鸿海将以669亿日圆取得夏普11%左右的股权成为夏普最大股东.鸿海为苹果(AAPL.O)产品的主要制造商,而夏普亦为苹果面板的供应商之一.[ID:nnCN1457188].

"这看来是鸿海历来最好的策略投资之一,"巴克莱证券亚洲硬体分析师杨应超在研究报告中指出.

杨应超表示,夏普、韩国三星电子(005930.KS)及LG显示器(034220.KS)为苹果平板电脑iPad的三大面板供应商之一,但三星与苹果在品牌上亦为竞争者,而LG也可能发展成竞争关系,因此夏普可能因而争取到更多苹果订单,鸿海也将可藉此供应更多零组件.

本地时间9:33,鸿海大涨4.63%,报113.0台币,稍早一度涨停触及115.5台币的2010年5月以来最高.领先大盘.TWII的上涨0.50%.

夏普今日在东京股市因为卖盘真空而无法成交,报价潜在涨幅达15%;而LG显示器可能受到夏普-鸿海-奇美电联手夹击,全球第二大面板厂面临威胁下,盘中重挫4.03%.

鸿海集团于2010年3月并购的奇美电子亮灯涨停7%,报14.55台币;竞争对手友达(2409.TW)则是上扬2.8%,报14.7台币.

奇美电子周二宣布,董事会决议办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证,或是现金增资私募普通股,合计不超过20亿股.而鸿海集团也公告相挺,承诺参与认购奇美电未来三年办理现金增资案.(完)

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