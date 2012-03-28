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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 10:10 BJT

〔台湾新债〕鸿海决议发行180亿台币无担债,以偿还短期负债

路透台北3月28日电---继2月顺利标出90亿台币公司债后,全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海(2317.TW)昨晚公告,该公司董事会决议将发行不超过180亿台币的无担保公司债,目的为偿还短期负债.

鸿海在重大讯息公告中指出,本次公司债得采分次发行,并视市场状况发行不同期限的债券.

拜低利率环境以及补券热潮之赐,去年两度流标的鸿海五年期无担债在2月终于以1.34%定价,发行总额达上限的90亿台币.[ID:nST0432668]

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)

参看鸿海相关新闻,请点选[2317.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 张喜良

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