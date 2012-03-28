〔台湾新债〕鸿海决议发行180亿台币无担债,以偿还短期负债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北3月28日电---继2月顺利标出90亿台币公司债后,全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海(2317.TW)昨晚公告,该公司董事会决议将发行不超过180亿台币的无担保公司债,目的为偿还短期负债.
鸿海在重大讯息公告中指出,本次公司债得采分次发行,并视市场状况发行不同期限的债券.
拜低利率环境以及补券热潮之赐,去年两度流标的鸿海五年期无担债在2月终于以1.34%定价,发行总额达上限的90亿台币.[ID:nST0432668]
鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。