〔专栏节选〕散户进场了没？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月29日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

当前股市的主要问题在于，行情不断上涨，但多数投资人的持股比重却处于长期以来的最低水准。

在美国，投资人持股比重最低的阶段，得回溯至五Ｏ年代。一九二九年的大萧条，和紧接着而来的二次大战，导致股市大崩盘，投资人视股市为畏途。这种情结，要到下一代长大了，淡忘了父母那一辈所遭受的金融苦难，而且也有经济能力，才敢投入股市，个人参与率才逐渐提升。

倘若大多数投资人都还在观望，那股市要如何更上一层楼？当然，我指的大部分人是散户；虽然蚂蚁雄兵的力量不可忽视，不过，他们并不是持股最大的力量。

在台湾，外资持有台股三分之一的比重，超出本土机构法人，如投信、自营商和寿险公司加总持股的一倍。由资本流入的数据便可判断，今年多数国家股市的大幅反弹，似乎都由机构投资者所带动的。

经过这一波大反弹后，股价已经比过去贵许多；当然，股价评价是基于未来的获利展望，因此关键在于，你是否相信当前的经济复苏还能持续下去？企业的获利成长幅度，能否支撑当前「过高」的股价？

不论基本面展望如何，如果没有人买股票，股价就不会上涨。此外，若只有外资买进，推升股价到这个位置，一旦外资对台湾或台股的前景评价反转而大幅卖出，那么台股恐将重挫。这意味着，股市反弹行情能否持续下去，全视散户是否开始进场而定。

然而，这又出现另一个问题：散户往往是市场的反指标，尽管这并不是定律。回顾二ＯＯ九年第一季，散户积极进场之际，正是外资开始撤退的阶段，结果散户大获全胜。

不过，散户通常都会等涨了很久才敢买进，结果常常买在高点；反之，也是跌了很久才舍得卖出，所以常卖在谷底。因此，如果散户迟迟不愿进场，市场将面临外资撤退、无人承接的下跌风险；一旦散户真的进场了，却也有买在高点的风险。

空头市场，多数散户没有勇气进场，这时股市的反弹最为强劲；一旦行情热到一定程度，场边观望的庞大资金，终究会忍不住流入股市，并推动股市再涨一波。这也是我们常看到的，熊市反弹来得又急又猛；同样地，当资金开始撤守时，跌势也是令人措手不及。

空头市场最危险的是，伴随着低利率。不必怀疑，现在正是这样，低利率环境很容易破坏均衡结构。

比方亚洲地区的高房价，是因为低利率大幅压低不动产的贷款成本，民众因而买进更大、更贵的房子，房价也随之上涨；一旦利率上扬，多数潜在买家无力购买，房价可能因而下跌。

经历二战的那一代美国人，走过这段痛苦过程，因此避开任何形式的投资，只敢把钱放在银行体系里。我当然不希望这种状况发生在台湾，但现在提高警觉总是好的。(完)

--整理 李盈蒨; 审校 曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.