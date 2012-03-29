〔专栏节选〕"高档震荡",2012年房市观察--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月29日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年初率先喊出大台北地区推案至少降价一五％的兴富发建设董事长郑钦天，宣布台北市士林「台北院」从每坪一二Ｏ万元降到九十万元，内湖的「日湖百货」从每坪一百万元降为七十五万元，激起远雄建设董事长赵藤雄反击，赵批郑价格变来变去，破坏市场行情，两大建设公司老板透过电视媒体隔空叫阵。

最近两个人又发表房市新见解，一向扮演多头总司令角色的赵藤雄在《经济日报》的专栏中说：「买房的进场时机到了！」他仍然坚定地说：「房价恐怕很难跌，现在就是最好的进场时机了，有需要的话，就买吧！」赵藤雄再次宣示他对房市看多的一贯立场。

今年初跟赵藤雄杠上了的郑钦天最近动作也很大，兴富发公布二Ｏ一一年全年净利六十三．九八七亿元，ＥＰＳ（每股税后纯益）高达九．一九元，这是兴富发连续两年ＥＰＳ达九元以上的佳绩，除了配三元现金股息给股东外，兴富发同时宣布减资二Ｏ％，将资本额从七十二．八亿元降为五十九．八二亿元。此外，去年对房市悲观的他，看到近期房市买气渐出笼，他预判今年整体房市走势将是「价平量渐增」，显示他对房市转趋乐观，去年为房市走势看法分歧的两位房地产老板观点又渐趋一致。

**全球股市回春 资金行情再临 房价回档有限**

最近在报纸上看到的房地产广告又渐渐多起来了，北部推案的房子以润泰万花园的广告最密集，大家打开报纸，每天都可看到尹衍梁头戴工程帽的大幅广告，据说万花园预售已超过五成，高雄的豪宅广告也动起来了，像「京城凯悦」、「国砚」、「义大世界」，建商的目标都迎向房地产业界一向十分重视的「三二九档期」。

今年的三二九与去年的三二九不太一样，去年政府突然祭出奢侈税，除了豪华汽车等被拉进来陪榜外，奢侈税瞄准的目标当然是房地产，为了平缓对高房价挞伐的社会舆论，政府祭出了打击房地产的大动作，一时之间，房市从热变冷，炒房大户黄勇义还炒房炒到被收押。

去年房地产在政府积极打压动作下一度「鸦雀无声」，建商推案不见了，连看房的人也缩手了，进入下半年，欧债危机爆发，股市从九二二Ｏ点暴跌到六六Ｏ九点，台股市值一下子少掉四兆多元，这个财富缩水效应，本来对房市是雪上加霜的重重一击，从正常趋势来判断，奔驰了七、八年的房地产多头行情恐怕就要回头了。

不过转折也在今年出现，原本受到欧债危机而重跌的全球股市，在欧、美、日、英四大央行连手救市下又出现转机。第一个出手的是欧洲央行总裁德拉吉，他在去年十二月祭出四八九二亿欧元的长期低利融资政策ＬＴＲＯ（Long-term refinancing operations），德拉吉拿出四八九二亿欧元巨资，以一％低利贷款给欧洲银行，让银行去买五％、六％的欧猪国家债券，这个送钱给银行的招数立刻奏效，欧洲银行断链危机解除，欧债危机也渐告纾解。今年二月ＬＴＲＯ又有第二轮五千三百亿欧元大钱搬动，二次的ＬＴＲＯ化解了欧债恶化危机。

接着是美国联准会主席柏南克重申美国超低利率政策延续到二Ｏ一四年底，等于宣示美国低利率政策还有三年好光景，鼓动了美股大涨，也带动全球股市展开很大一段资金行情。

其次是日本银行拿出十到六十五兆日圆买债行动，英格兰银行也宣示要动用三二五Ｏ亿英镑买债，四大央行全都加入印钞救市的行列。另一方面，去年紧缩银根的新兴国家从中国、印度、巴西到印尼纷纷降息，资金水位开展，全球股市欣欣向荣。与去年下半年全球股市跌得鼻青脸肿相较，一二年的股市呈现一片欣欣向荣的荣面，连积弱不振的希腊股市也上涨。

全球股市回春给了房市松一口气的机会，本来在欧债危机冲击下，全球恐慌指数冲高，加上政府又强烈打房，房市往下走机率十分之大，如今资金行情再临，资金漫天飞舞，房地产又成了保值资产，房价就回档有限了。

全世界先进国家利率都趋近于零，超低利率让举债买房的人负担减轻，也造成金价持续奔驰十二年。黄金是在一九九九年底从每盎司二五一．九五美元起涨，到去年最高一度涨到一九二三．七美元，黄金涨了十二年，最大动力来源就是全球印钞票的后遗症。黄金没有孳息的能力，但与四大国家不到一％的利率相较，黄金给人安全感，这是金价节节走高的主因。另一方面，美元长期走跌，过去三十年来美元购买力下降八三％，黄金、土地、房地产都成了保值资产，也是货币贬值的避险工具，这是价格欲跌不易的主因。

此外，土地具有相对稀有性，都会区土地取得愈来愈不易，台北市区几乎已找不到大片可开发的土地，像帝宝取得仁爱路广大面积的个案已经不可能再有，加上为抑制房价，政府大面积公有地不再标售，这使得土地价格涨势更确立，从ＳＡＲＳ（严重急性呼吸道症候群）以来，大台北地区的土地是只涨不跌。

**完成实价登录 下一步必然走向实价课税**

土地是房地产开发的原料，原料持续涨价，房地产价格更加没有下跌的空间。美商花旗环球最近有一篇研究报告指出，新北市房价比台北市抗跌，理由是捷运支撑新店、林口、三重钱景，目前台北市预售屋每坪平均七十一．七四万元，成屋、中古屋平均为五十五．九五万元，新北市新屋平均三十九．二七万元，中古及成屋平均三十．五六万元，两者差距仍大，补涨空间仍值得期待。

经过去年房市的多空交战，这次三二九档期，建商整军再出发，台北市初估推案量七Ｏ二亿元，新北市为五七二亿元，推案量比去年显着增多，不过指标性大案不多，且开价也略微下修，产品则从动辄百坪起跳改走二十五到六十坪的中间坪数产品。奔驰很久的房市荣景似有减弱的迹象，显然经过去年奢侈税的「镇压」，房市炒风收敛。但因为资金仍充沛，我定位一二年房市为「高档震荡」的格局，与郑钦天的「价平量渐增」的观点接近。

资金充沛、利率很低，是房地产发展的绝佳环境，但是房地产走了七、八年大多头，也必须有一些空方思惟。

第一个戒慎是高房价引来的民怨，让任何执政的政党都不敢掉以轻心，像中国打房毫不手软，目前全台房价所得比飙上了九．三倍，全台平均购屋总价达九六Ｏ．七万元，这其中台北市房价所得比高达十五．三倍，比起日本东京地区的九倍已高出很多，新北市也达十．一倍，房价所得比不断飙高，而台湾的薪资至少十四年没有涨过，薪水不涨，房价却不停飙涨，终将引发诸多社会问题，这也是房市空头总司令张金鹗教授，每次口诛笔伐的重点所在。