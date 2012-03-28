〔日本央行〕副总裁西村清彦排除效法美国'扭转操作'的必要(更新版)

(新增细节)

* 日本央行副总裁西村清彦称,央行已在购买大量债券

* 评估物价趋势时,排除消费税调升影响

* 加入卖短买长(扭转操作)可能推升日本收益率

路透东京3月28日电---针对采取更大胆措施刺激经济,例如扩大购买长期公债,或采用美国联邦储备理事会(FED,美联储)类型的卖短买长(扭转操作,twist operation)作法,日本央行副总裁西村清彦周三提出忧心警告.

但他暗示如果经济持续不振,央行准备维持超宽松货币政策数年,他并称,央行在引导政策时,将排除消费税调升的影响.

"在制定货币政策时,日本央行将关注中长期的物价趋势.这就是说,我们所参照的,是剔除消费税上调影响后的物价趋势,"西村清彦称.

美联储透过卖短买长措施,压低长期收益率,对美联储资产负债表的影响维持中性.

西村清彦表示,日本不应该采行这种政策,因为如此一来,会有造成市场不稳,及推升中长期债券收益率的风险.

他也对扩大日央行购买长期公债规模提出警告,他表示央行已经在购买大量公债.

"我们必须小心处理,市场才不会把我们的大量买债错误解读为债务货币化,"他称."秉持这个想法,日本央行将适度引导政策,让日本摆脱通缩."(完)