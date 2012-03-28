〔汽车产业〕台湾本田称零件在地化生产为长期目标,以解决进口成本过高问题

路透台北3月28日电---台湾本田汽车公司周三表示,因进口零件影响售价成本竞争力,将现地生产比率提高是长期目标.而该公司已设定新一会计年度售出3万台的历史新高目标.

日本本田汽车(Honda)(7267.T)亚洲、大洋洲本部长小林浩在一茶会上说,会积极透过全球Honda的资源共享,加速强化台湾事业.

"我们不会停留在目前的车款上,...中长期更是以二倍6万台的销售目标努力."他说.日本会计年度为当年4月至隔年3月.

由日本本田100%持有的台湾本田,受到去年10月泰国严重水患影响,组装汽车的进口零件供应中断,以至屏东厂生产线从去年12月15日起停工,成为台湾唯一一家因泰涝停工的车厂.该公司于3月26日甫恢复生产.

台湾本田营运副总经理魏国志说,由于台湾进口零件比例高,影响成本竞争力,因此现在已开始部署提高现地生产比率,并订为长期目标.而因应销售目标的提高,也会将台湾现有的产能扩充.但他不愿谈论具体计划.

日本3月11日地震和泰国10月洪灾中,本田供应链所遭遇的破坏情况是汽车厂商中最严重的.本田汽车位于泰国大城府的车厂因去年严重水患而歇业近半年,3月上旬复工.

因日圆升值,增加进口采购成本,台湾本田自今年3月1日起调涨部分车款售价,平均涨幅约1-2%.不过在2月初日圆升值至近期高点后,近两个月已回贬,美元兑日圆JPY=当前报价约82.8日圆.

台湾车市去年卖出37.8万辆新车的佳绩,台湾本田估今年将较去年微跌,约在35万辆;较乐观的裕隆汽车(2201.TW)集团执行长严凯泰,则估今年整体车市新车数约与去年相当,在38万辆左右.(完)