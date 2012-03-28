《路透峰会》嘉能可收购Xstrata一案,或刺激更多矿企并购计画

路透伦敦3月27日电---资深银行家周二在路透矿业及金属峰会指出,类似嘉能可(Glencore)(GLEN.L)计画购并Xstrata XTA.L这样的大型交易,可望激励其他矿企着手其本身的决定性并购计画.

"市场相当有益于并购,其他大型战略交易可望激发大家去考虑其本身的未来."摩根士丹利(MS.N)金属及矿业全球主管David Hammond在伦敦的峰会上表示.

据汤森路透初步数据,受到欧债危机及经济成长疑虑的拖累,今年第一季全球并购活动金额自去年同期的7,370亿美元减少至4,160亿美元.

但第一季金融市场强劲反弹,银行家表示随着融资环境改善,交易将见提升.

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相较其他行业,金属和矿业界算是较平安度过了市场的剧烈波动.去年这个领域的交易是记录中次热络的一年,仅次于2006年,共有3263件交易,总值2,229亿美元,在整体并购市场中占15.7%.

"我们注意到,客户间对于在此(震荡的)环境中是否推进有不少辩论."花旗集团(C.N)负责欧洲、中东和非洲金属、矿业及化学制品领域的主管Tom Massey称.

"有些企业并不打算推迟企业活动,最好的资产愈来愈贵,因为许多已经被耗尽."(完)

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