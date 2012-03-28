〔美国个股〕高盛内部曾讨论调整高层人事,达成工会协议后压力暂解

路透纽约3月27日电---两位消息人士称,高盛(GS.N)内部高层已讨论将首席执行官(CEO)及董事长角色切割,但在高盛与工会退休基金达成一项协议后,立即进行人事异动的压力似乎已经减轻.

外部团体提议高盛切割CEO及董事长角色由来已久,但熟悉高盛管理阶层想法的两位人士,首次透露出内部己讨论过这种作法.

两位消息人士称,根据改组安排,高盛总裁柯恩(Gary Cohn)将接手CEO一职,副董事长J. Michael Evans将升任为总裁,现任CEO兼董事长布兰克梵将只剩下董事长职位.由于未获授权公开谈话,消息人士拒绝具名.

美国最大工会之一--AFSCME周二表示,高盛同意调整董事会结构后,AFSCME已撤回以股东身份要求高盛切割董事长与CEO角色的提议,因此上述调整的压力似已减轻.

此外,布兰克梵在董事会及公司内部仍有强力盟友.布兰克梵自2006年以来便兼任CEO与董事长.(完)