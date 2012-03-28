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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 11:45 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,资金供应趋紧料明日赎回量达高峰

路透台北3月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持平,受到季底作帐因素影响,投信端赎回量增多,银行端操作亦趋向保守,整体市况偏紧,场上若要找钱则可往寿险端寻觅.

资金调度人士表示,明后天为月底的最后一、二个交易日,预估赎回量将达到高峰,找钱难度料升高,交易商纷纷备战以待.不过,下周到期存单量多且月初市场资金将陆续回流,预料目前偏紧市况应只是短暂现象.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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