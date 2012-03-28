〔台湾债市〕RP利率持平,资金供应趋紧料明日赎回量达高峰

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北3月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持平,受到季底作帐因素影响,投信端赎回量增多,银行端操作亦趋向保守,整体市况偏紧,场上若要找钱则可往寿险端寻觅.
资金调度人士表示,明后天为月底的最后一、二个交易日,预估赎回量将达到高峰,找钱难度料升高,交易商纷纷备战以待.不过,下周到期存单量多且月初市场资金将陆续回流,预料目前偏紧市况应只是短暂现象.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。