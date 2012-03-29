〔台湾个股〕长荣航空明年加入星空联盟,估客运综效成长20%

路透台北3月29日电---台湾第二大航空公司--长荣航空(2618.TW)周四表示,在明年正式加入星空联盟(Star Alliance)后,估客运综效发挥可望提升客运营收约20%.

长荣航空总经理张国炜说,星空联盟于欧洲航网绵密,可补长荣航的不足.而长荣航在跨太平洋区的强力优势,也将提供联盟成员公司更佳服务.

"综效要等正式加入后才会慢慢显现...但长期来说希望能提升(客运)20%."他说.

张国炜并表示,因应货运市场的萎缩,长荣航将于今年4月及7月各售出一架旧型货机,并暂时不再购买新的货机.加计去年出售的两架货机,至今年7月,长荣航将处份四架货机以撙节成本.

此外,因应国际油价处于高档,星空联盟首席执行长施瓦布称,将加强联盟成员的资源共享计划.张国炜解释,该公司已收到通知,星空联盟成员将讨论是否联合采购燃油,以降低成本,但还处于内部想法的阶段.

长荣航今日宣布启动申请加入星空联盟的程序,并可望于明年正式加入.

星空联盟目前共有26家航空公司会员,包括德国汉莎航空(LHAG.DE)、中国国航(0753.HK)(601111.SS)、新加坡航空(SIAL.SI)、全日空(9202.T)等.

长荣航的竞争对手,台湾龙头航空--中华航空(2610.TW)已在去年9月正式加入另一国际航空联盟--天合联盟(SkyTeam).

目前全球前三大航空联盟为星空联盟、天合联盟及寰宇一家,占全球客运市场的七成以上.

长荣航周四收跌2.42%报18.15台币;台湾加权股价指数.TWII则收挫2.06%.(完)