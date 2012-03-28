〔东京汇市〕日圆走升,受日本财年底相关资金流动支持

"我们对美元走向的看法是,美元兑日圆的多数涨势已经完成,第二和第三季度将出现一定程度的回落,"Henderson表示.

"随着时间推进,我认为市场将日益怀疑日本央行是否能实现1%的通胀目标,"他又称.

欧元EUR=升0.1%,报1.3330美元,向周二盘中触及的一个月高位约1.3386美元反弹.

欧元周二在触及一个月高点后承压,因美股小幅回落支撑避险的美元微涨.

纽约 当日 今年来 2011年

0435GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3331 1.3317 +0.11 +2.98 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.93 83.19 -0.31 +7.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 110.56 110.75 -0.17 +11.04 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9042 0.9048 -0.07 -3.56 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5961 1.5947 +0.09 +2.74 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9958 0.9952 +0.06 -2.31 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0429 1.0453 -0.23 +2.00 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8185 0.8201 -0.20 +5.15 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.490 86.980 -0.56 +9.98 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.900 68.220 -0.47 +13.49 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.36 132.66 -0.23 +10.73 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2729 1.2742 -0.10 -3.02 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍/徐文焰/丁琦/石冠兰/李春喜; 审校 张若琪/王兴亚/程琳

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