〔台湾债市〕101/1R殖利率微收低,交易商对美债利多反应冷淡

路透台北3月28日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周三微幅收低,依旧不脱盘整走势.虽然昨晚美国公债价格上涨,但本地交易商对该利多反应冷淡,仅在狭幅区间内来回抛补.

交易商认为,近期台股陷入盘整,不少资金又回流至银行体系,让实质买盘的补券热度只增不减.今日20年券101/乙1成交在1.70%,回到了20年券殖利率的中长期底部区,令先前美债殖利率大幅弹升的阴霾全数抛诸脑后.

"纵然到了季底,看来实质买盘的补券需求还没结束."一证券商交易员称.

他认为,台湾面临资金流动性过剩的问题,追求绝对收益率已成为市场通则.因此长天期公债以及殖利率较高的公司债,才是买盘最爱.至于中短期公债,只要央行货币政策没动,也不用期待有什么行情.

台湾股市周三上涨0.11%,加权股价指数.TWII收高8.61点,至8,038.07点.

美国公债价格周二上涨,受助于本周初美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克暗示美联储可能维持宽松货币政策以刺激经济成长并削减失业率.指标10年期公债US10YT=RR尾盘升15/32,收益率(殖利率)降至2.20%,跌穿200日移动均线切入位2.2170%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO -0.39 0.9921 0.9895-0.9935 149.0

10 101/5A01105=TWO -0.41 1.2704 1.2690-1.2725 48.0

20 101/乙1A01201=TWO -1.20 1.7000 1.7000-1.7030 2.0

交易商表示,在预期央行可能到第三季都维持利率不动的气氛下,寿险与银行等买盘的养券心态浓厚,筹码只进不出的结果,让交易商缺乏操作空间.

"你看成交量就知道有多难做了,今天还是因为美债有波动呢."一证券商交易员说.

相较于交易盘难以操作,但实质买盘对殖利率较高的长天期公债以及公司债的需求依然不减.

一寿险业交易员指出,虽然心中对利率风险存有戒心,但碍于市场钱多的事实,还是得持续买券,这也是造成近期公司债标售利率走低的原因.

"以五年券来说,公司债与公债的合理利差在20-30个基点,但最近已经压缩至贴近20个基点了."他说.

该交易员认为,当双方利差压缩至20个基点时,也许公债殖利率有被牵动向下的机会.

台湾第二大航空公司--长荣航空(2618.TW)昨日宣布五年期有担保公司债以1.22%定价,低于市场预估的约1.25%.此与101/1R的利差已缩小至不到23个基点.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2704

5 101/1 A01101=TWO 0.9895

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)