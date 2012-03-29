台湾经济指标预测--3月29日至5月21日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透台北3月29日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------4月2日当周----------------------------------------
4/5 1600 外汇存底 3月底 -- 3,944.26亿美元
4/5 1600 消费者物价指数(CPI) 3月 -- +0.25%(年变动率)
-------------------------------4月9日当周----------------------------------------
4/9 1600 商品出口 3月 -- +10.3%(年变动率)
4/9 1600 商品进口 3月 -- +1.3%(年变动率)
-------------------------------4月16日当周----------------------------------------
4/20 1600 外销订单 3月 -- +17.6%(年变动率)
-------------------------------4月23日当周----------------------------------------
4/23 1600 季调失业率 3月 -- 4.15%
4/23 1600 工业生产 3月 -- +8.40%(年变动率)
4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1630 国内生产总值(GDP)概估 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
-- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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