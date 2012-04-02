〔博鳌专访〕台湾柜买中心建议将公债交易商每年最低标售额提高近三倍--董事长

* 向央行建议主要公债交易商每年标售公债最低额增至30亿台币

* 希望增加公债增额发行次数

* 希望调降债券ETF的交易税

记者 高洁如

路透海南博鳌4月2日电---台湾柜买中心董事长陈树表示,已向中央银行建议提高公债交易商每年标售公债最低额由现行的8亿提高至30亿台币,并希望交易商能够提高双向报价的机制,进一步活络债券市场的交易.

陈树周日稍晚在博鳌接受路透专访时称,过去几年公债买卖断交易的金额日益走低,原因不外乎筹码过于集中,以及票券商并入金控,参与度不高等原因.而金融海啸过后,金融机构风控意识提高,且台湾利率长期走低,以及税负等等因素,都是公债市场交易量不振的原因.

"主要公债交易商得标的金额提高,双向报价的义务提升,公债交易的量可能就会出来,"陈树表示.2005年台湾债市交易的高峰期间,票券商占公债买卖断交易的比重高达38%;但去年只剩4.7%.

他说,若将主要公债交易商每年得标公债的最低限额提高,这不但能使公债发行成本偏低,且主要公债交易商也强化双向报价机制,也会使交易商的投标更为严谨.目前主要公债交易商有16家.

陈树今年58岁,曾经是证管会(现业务合并入金管会)最年轻的主委.他亦曾任金管会主委,财政部次长.自2009年出任证券柜台买卖中心(OTC)董事长至今.

台湾债券市场近三年平均每年成交约73兆(万亿)台币,其中包括买卖断交易及附条件交易.这比起2005年时的高峰已如江河日下,当年成交额高达210兆台币,在亚洲债券市场中,仅次于日本.在2010年的统计资料中,台湾债市成交量已低于日本、韩国和香港,居亚洲第四名.

若以2011年底计,在柜买中心挂牌的公债、公司债及金融债和受益凭证等合计总市值达6.8兆台币,其中中华邮政持有的公债/公司债等固定收益商品,即达1.5兆台币.由于中华邮政拥有大笔资金但去处有限,其买进公债后多锁入"仓库"持有,市场流通筹码不多下,交易商参与度也逐年缩减.

**增加增额发行次数**

另外,陈树也表示,经过业界建议,也希望可以将现行的公债增额发行制度,由一年二次(发行一期,增额一期),每期400亿台币,改为一年三次(发行一期,增额二期),每期300亿台币.不过,这仍须取得财政部的同意.

此外,在国际债券方面,目前也被政府列为"黄金十年"一项的达成目标.国际债券指的是多半由外商金融机构在台湾发行外币计价的债券.陈树表示,经过密集拜访外资银行后,未来希望朝着审核发行制度、评价,以及程序简化等等动作,可以增加国际债券的发行,这也可以适度导引台湾市场丰沛的资金做更好的配置.这也被列为柜买中心未来业务推动的重点.

另外,他也表示,目前香港点心债券的发行相当火热,目前柜买中心也已做足相关准备,希望未来若两岸的政策配合,能够即时推出相关业务,活络债券市场的成交量.

周日台湾副总统当选人吴敦义与中国国务院副总理李克强会面,双方对目前进行商谈的投保协议、两岸货币清算机制已具相当程度的共识.[ID:nST0447634]台湾央行也曾提出未来会努力发展台湾为人民币境外人民币中心,与香港竞争.

此外,在债券ETF方面,由于现行交易量不够活络,希望检讨交易税由现行的比照股票的千分之三,能进一步调降,证券商交易手续费也能进一步调降.

去年台湾第一档债券型ETF宝富盈,发行后的状况并不活络,需求不大.这支ETF追纵的即是柜买中心编制的柜买台湾指标公债指数.(完)