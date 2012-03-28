〔全球经济〕金砖国家本周峰会料聚焦于联合开发银行计画

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新德里3月28日电---新兴市场中的"金砖国家"(BRICS)--巴西、俄罗斯、印度、中国、南非--本周料将启动一项联合开发银行计画,并计划增进彼此证交所之间的联系.
官员表示,这项动议尚需时日,因为他们需要理出细节.不过这些计划预示着这个涵盖全球半数人口的集团的新构思.官员们还说,中东问题及能源安全也将是讨论议题.
金砖国家本周将在印度举行峰会,最重大的声明料将是一项类似世界银行模式的联合开发银行计画.
官员说,此项动议将允许这些国家为改善基础建设聚集资源,长期看则可能做为遭逢全球金融危机时的放贷工具.
五个金砖国家股市交易所将从周五起推出一个指标股指衍生品,并互相挂牌交易,所以可以用本币来买卖.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。