〔全球经济〕金砖国家本周峰会料聚焦于联合开发银行计画

路透新德里3月28日电---新兴市场中的"金砖国家"(BRICS)--巴西、俄罗斯、印度、中国、南非--本周料将启动一项联合开发银行计画,并计划增进彼此证交所之间的联系.

官员表示,这项动议尚需时日,因为他们需要理出细节.不过这些计划预示着这个涵盖全球半数人口的集团的新构思.官员们还说,中东问题及能源安全也将是讨论议题.

金砖国家本周将在印度举行峰会,最重大的声明料将是一项类似世界银行模式的联合开发银行计画.

官员说,此项动议将允许这些国家为改善基础建设聚集资源,长期看则可能做为遭逢全球金融危机时的放贷工具.

五个金砖国家股市交易所将从周五起推出一个指标股指衍生品,并互相挂牌交易,所以可以用本币来买卖.(完)