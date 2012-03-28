〔日本个股〕夏普将解散与新日铁高新材料的太阳能电池矽片合资企业

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京3月28日电---日本夏普(6753.T)周二表示,将在9月底前终止其与新日铁高新材料(Nippon Steel Materials)的太阳能电池矽片合资企业的生产活动,并在2014年3月前解散该合资企业.
夏普在太阳能电池的市场份额持续遭到价格较低廉的中国产品所侵蚀.夏普是在2006年与新日铁高新材料组成合资企业NS Solar,夏普持有44%股权.新日铁高新材料隶属于新日本制铁(5401.T).(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。