〔日本个股〕夏普将解散与新日铁高新材料的太阳能电池矽片合资企业

路透东京3月28日电---日本夏普(6753.T)周二表示,将在9月底前终止其与新日铁高新材料(Nippon Steel Materials)的太阳能电池矽片合资企业的生产活动,并在2014年3月前解散该合资企业.

夏普在太阳能电池的市场份额持续遭到价格较低廉的中国产品所侵蚀.夏普是在2006年与新日铁高新材料组成合资企业NS Solar,夏普持有44%股权.新日铁高新材料隶属于新日本制铁(5401.T).(完)